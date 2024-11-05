Батраков сравнил Пиняева с Серхио Рамосом

Лучший футболист встречи «Динамо» Москва - «Локомотив» Алексей Батраков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Многие удивились, что вы так легко и быстро восстановились и в таком порядке. Как ощущения?

- Чувствую себя хорошо, мне кажется, сегодня неплохой матч. Хочется поблагодарить каждого игрока моей команды за самоотдачу и болельщиков.

- Две голевые передачи - думаю, что это верх ожиданий на сегодня? Или планировали еще и забить?

- Нет пределов совершенства, мог забить. Сегодня отдал, завтра, в следующей встрече, может быть, забью. Это футбол. Главное - победа команды.

- Не покидает ощущение, что в концовке «Локомотив» мог забить третий, нежели «Динамо» могло забить второй. Есть ли некоторая недосказанность в этом смысле?

- Как будто были хорошие подходы и выпады. Будем работать на тренировках, чтобы завершать такие атаки.

- Пиняев сегодня забил головой. Это всегда вызывает большое удивление. Как-то уже поздравили его особым образом?

- Еще не успел. Думаю, в раздевалку уже все зашли и поздравили. Можно сказать, что он там Серхио Рамос. Красавчик, добежал до дальней штанги и замкнул передачу, молодец.

- Как Карвахаль, да? Ответная игра еще предстоит. Понятно, что не скоро. Но тем не менее, преимущество 2:1 насколько существенно?

- Оно вообще не существенно. Будем выходить как будто счет 0:0, будем биться так же и постараемся пройти в полуфинал.