Игнатов рассказал, в чём прибавил «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о том, в чём команда прибавила за последний месяц.

«Хорошую серию провели, выиграли три матча подряд. Обрели стабильность, но сегодня четвертую победу получить не удалось. Это футбол, такое бывает», — приводит слова Игнатова Legalbet.

Сегодня, 5 ноября, «Спартак» проиграл на своем поле «Ростову» в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ. Игра между командами завершилась со счетом 0:1.

Свой следующий матч «Спартак» проведет 10 ноября против «Акрона». Игра 15-го тура Российской премьер-лиги должна будет стартовать в 15:15 по московскому времени.