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Кубок России

Гафин – о поражении от «Локомотива»: «Результат плохой»

05 Ноября 2024 • 23:29 Комментировать
Динамо Москва
1:2
Локомотив Москва

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о поражении от «Локомотива» (1:2) в Кубке России.

«Результат плохой, не тот, на который мы рассчитывали, но в ответной игре у нас есть шансы, чтобы пройти дальше», - цитирует Гафина Sport24.

Отдельно Гафин отметил и качество игры «Динамо», которое, по его мнению, было неудовлетворительным.

Ответная игра запланирована на 28 ноября, матч пройдёт на домашнем стадионе «Локомотива», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В Российской премьер-лиге подопечные Лички занимают четвертое место.

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