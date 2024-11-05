Гафин – о поражении от «Локомотива»: «Результат плохой»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о поражении от «Локомотива» (1:2) в Кубке России.

«Результат плохой, не тот, на который мы рассчитывали, но в ответной игре у нас есть шансы, чтобы пройти дальше», - цитирует Гафина Sport24.

Отдельно Гафин отметил и качество игры «Динамо», которое, по его мнению, было неудовлетворительным.

Ответная игра запланирована на 28 ноября, матч пройдёт на домашнем стадионе «Локомотива», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В Российской премьер-лиге подопечные Лички занимают четвертое место.