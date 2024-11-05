Защитник «Ростова» Илья Вахания в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в Кубке России.

- Как удалось обыграть «Спартак»? Совсем недавно вы проиграли команде Станковича в чемпионате.

- Получилось забить и не пропустить. Вот и весь секрет. У нас все получилось в плане борьбы, мы пытались играть в футбол.

- В чем «Спартак» изменился по сравнению с недавней встречей в РПЛ?

- Мне кажется, ни в чем. Думаю, ему не повезло сегодня.

- Своего голкипера Рустама Ятимова похвалили после игры за то, что отбил пенальти Барко?

- Конечно. Надеемся, что теперь он будет чаще отражать пенальти.

- «Ростов» прервал неудачную серию из восьми матчей без побед. Отлегло?

- Ну, конечно. Мы давно ждали победу и наконец-то ее завоевали. Все счастливы. Но праздновать долго не будем. Впереди матч с «Химками» в чемпионате. Нам важно его выиграть.

- В вашей карьере были такие длительные неудачные серии?

- Во Второй лиге было семь или восемь матчей, когда мы играли вничью за «Зенит-2». Было интересно выбираться из этой серии. В итоге мы проиграли, а затем все оставшиеся встречи выиграли. Главное было – выбраться.

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- На сколько процентов решена задача пройти дальше в Кубке? Дома наверняка будет легче в ответной встрече со «Спартаком».

- Просто хотим победить в Ростове и хорошо сыграть. Счет 1:0 довольно комфортный перед ответным матчем. Могло быть и хуже, но ничего не меняется, потому что дома нам тоже надо побеждать.

- За «Зенитом» наверняка следите. Как вам борьба за первое место?

- Я смотрю какие-то матчи питерцев, но не пристально. В чемпионской гонке мои симпатии на стороне «Зенита».

- Неужели не хочется, чтобы чемпион сменился?

- Если только это будет «Ростов».

Елена Григорьевская