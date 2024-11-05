Игнатов: «Очень надеюсь на то, что Литвинову отменят красную карточку»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Ростова» (0:1) в матче на Кубок России.

- Решение задачи прохождения «Ростова» в Кубке России «Спартак» отложил на ответный матч. Как оцениваете шансы отыграться и выйти в следующую стадию турнира?

- Считаю, у нас хорошие шансы на это.

- Но «Спартаку» придется забивать больше, чем один мяч.

- Значит, надо забить дважды.

- Как вам ростовчане, которые в предыдущем туре чемпионата отняли очки у «Динамо»?

- «Ростов» всегда был боевой командой, поэтому это неудобный соперник. Но, я думаю, мы подготовимся ко второму матчу еще лучше и постараемся добыть нужный результат.

- Чем неудобен этот соперник, который, кстати, не очень хорошо выступает в чемпионате? К тому же, «Спартак» не так давно выиграл у него.

- Сложно сказать. Просто неудобный соперник.

- Сегодня команда Карпина вас чем-то удивила?

- Сюрпризов не было, просто, считаю, нам не повезло.

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- Эмоционально успели отойти от дерби с ЦСКА?

- Конечно, дерби – это особое событие, приятно в нем побеждать. Эмоции у нас после того матча были положительные. Сегодня мы хорошо начали игру, и если бы реализовали свои моменты в первом тайме, то результат был бы другим. Но в футболе так бывает: не забиваешь ты – забивают тебе. Поэтому будем готовиться ко второму матчу.

- Наверняка ждете того, что КДК отменит Литвинову красную карточку, полученную в матче с ЦСКА. Пересматривали тот эпизод?

- Да. Я очень надеюсь на то, что ее отменят.

Елена Григорьевская