Литвинов рассказал, о чём Барко говорил с Николсоном перед незабитым пенальти

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, что обсуждали Эсекьель Барко и Шамар Николсон перед пенальти в матче с «Ростовом».

Напомним, в концовке первого тайма Николсон заработал одиннадцатиметровый удар и хотел сам его исполнить, но Барко не позволил ему это сделать, а после не реализовал попытку.

Литвинов заявил, что у Николсона и Барко не было никакого спора перед пробитием пенальти.

«Шамар просто спросил: «Можно ли пробью?» Никакой агрессии и споров не было. Все понимают, что Барко — исполнитель пенальти. Шамар у него поинтересовался», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

Встреча 1/4 финала Кубка России завершилась поражением «Спартака» от «Ростова» со счетом 0:1.