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Литвинов: «Тяжело играть через два дня после матча с ЦСКА»

05 Ноября 2024 • 22:44 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Ростов

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием после поражения команды от «Ростова».

Первая четвертьфинальная встреча Кубка России Пути РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу донского коллектива. Автором единственного гола с пенальти стал Мохеби.

По мнению Литвинова, в первом тайме «Спартак» играл лучше соперника, но после пропущенного гола что-то изменилось.

— Тяжело играть через два дня после матча с ЦСКА. Но все были в равных условиях. «Ростов» тоже играл недавно, — цитирует Литвинова «Чемпионат».

Ответный кубковый матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.

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