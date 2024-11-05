Литвинов: «Тяжело играть через два дня после матча с ЦСКА»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием после поражения команды от «Ростова».

Первая четвертьфинальная встреча Кубка России Пути РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу донского коллектива. Автором единственного гола с пенальти стал Мохеби.

По мнению Литвинова, в первом тайме «Спартак» играл лучше соперника, но после пропущенного гола что-то изменилось.

— Тяжело играть через два дня после матча с ЦСКА. Но все были в равных условиях. «Ростов» тоже играл недавно, — цитирует Литвинова «Чемпионат».

Ответный кубковый матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.