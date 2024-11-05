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Батраков вернулся с голевыми передачами, Пиняев забил победный мяч: «Локомотив» по делу одолел «Динамо» в московском дерби

05 Ноября 2024 • 22:41 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:2
Локомотив Москва

В этом сезоне четвертьфинальная стадия Пути РПЛ Кубка России полностью определена на ноябрь. В прошлом сезоне ответные матчи этой стадии прошли в середине марта, теперь же они состоятся в конце ноября. Ну а пока – пора первых встреч. «Динамо» сыграло в дерби с «Локомотивом» на «ВТБ Арене».

Протокол игры  
Динамо Москва1:2Локомотив Москва
  26'Монтес Сесар (0:1)
(1:1) Маухуб Эль-Мехди28'  
  52'Пиняев Сергей (1:2)
Лещук ИгорьДаса ЭлазарМаричаль Николас  87'Фернандес Роберто 22' (Кутицкий Александр ( 22') Скопинцев Дмитрий 79' (Лепский Иван ( 79') Гагнидзе ЛукаЧавес Луис 46' (Фомин Даниил ( 46') Макаров Денис 68' (Грулёв Вячеслав ( 68'  80') Карраскаль ХорхеГладышев Ярослав 68' (Гомес Артур ( 68') Маухуб Эль-Мехди
Запасные: Бессмертный СтаниславОкишор ВикторБоков ДанилаТюкавин КонстантинКудравец АндрейРасулов КурбанАлександров Дмитрий
Митрюшкин АнтонНенахов Максим  45'Ньямси ЖерзиноМонтес СесарСамошников Илья  74' 79' (Сильянов Александр ( 79') Пиняев Сергей 56' (Сарвели Владислав ( 56') Тикнизян Наир  44' 68' (Раков Вадим ( 68') Карпукас Артём 56' (Севикян Эдгар ( 56') Баринов ДмитрийБатраков Алексей  82'Сулейманов Тимур 68' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 68')
Запасные: Тимофеев АртёмПогостнов ЕгорСалтыков НикитаЛантратов ИльяМорозов ЕвгенийВеселов Даниил
05 ноября. Стадион "ВТБ Арена".
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«Локомотив» стал единственным клубом, выигравшим все шесть матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России (в основное время или по пенальти). Московское «Динамо» в своей группе потерпело два поражения (оба – от «Спартака») и заняло там второе место. «Локомотив» и «Динамо» встречались между собой во втором туре чемпионата – там «бело-голубые» выиграли 3:1.

На отчётный матч тренеры выпустили на не максимум разбавленные составы. Лунёв, судя по всему, не будет играть и какое-то время в Премьер-лиге – у него травма. Поэтому первый номер динамовцев сейчас Лещук. На острие хозяев – Маухуб. У гостей с первых минут – вратарь Митрюшкин, центрфорвард Сулейманов… Как раз после дисквалификации в рамках РПЛ на поле вернулся восстановившийся от небольшого повреждения Батраков.

«Локомотив» стартовал в игре не то чтобы с места в карьер, но прилично. На второй минуте Тикнизян пробил из штрафной площади в правый угол – там мяч забрал Лещук. Пиняев навесил справа, а Ньямси головой попал в ближнюю штангу. Тикнизян прострелил слева, Маричаль не смог оформить вынос, и Пиняев пробил мимо. Динамовцы ответили похожим образом: Маухуб прострелил справа, и не подстроился под мяч Гладышев.

Вскоре Маухуб получил по левому полуфлангу пас от Гагнидзе, убрал Монтеса и ударил с рикошетом в руки Митрюшкина. Немного погодя Гагнидзе ещё раз хорошо продвинул мяч в атаку, Гладышев продлил в зону левого инсайда Карраскалю, а тому оказалось не суждено уложить мяч в ближний угол – мимо. Роберто Фернандес был заменён из-за травмы.

После этого «Динамо» в четвёртом матче подряд быстро забило после пропущенного гола. Батраков подал угловой справа, Монтес подставил голову и сделал счёт 1:0. Отыгрались гости благодаря вроде не лучшему удару справа от Макарова, превратившемуся в голевой пас для подправившего мяч в сетку Маухуба. 1:1.

Поиграв примерно равно во второй половине первого тайма, команды вступили во второй тайм. Батраков, до того успевший неудачно исполнить несколько штрафных ударов, на 52-й минуте сделал со стандарта чёткую вещь. Алексей навесил слева на дальнюю штангу, и Пиняев, опередивший Скопинцева, головой заказал мячу путь в ближний угол. 1:2.

Батраков не помешал Карраскалю отдать короткий пас на Гагнидзе, который из-за пределов штрафной отправил мяч повыше створа. «Локомотив» был не против играть, как любят говорить, по счёту, а «Динамо» в отсутствие перспективных входов в штрафную уповало на дальние удары, но у Карраскаля тоже мимо летело. У Гагнидзе – в створ, однако к Митрюшкину.

И «Локомотив» не избежал вынужденной замены – Самошникову потребовалась она из-за травмы. «Железнодорожники» сохранили победу с разницей в один мяч, не наказав блеклое «Динамо» новыми голами на обратных атаках. 28 ноября команды встретятся в ответном матче на «РЖД Арене». Для проигравшего в рамках двухматчевого противостояния ничего страшного не произойдёт – он всего лишь попадёт в Путь регионов.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Vladik1993-25
05 Ноября 2024 в 23:04
С победой красно-зелёные!!)
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