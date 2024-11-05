Самошников не смог доиграть матч «Локомотива» с «Динамо» до конца

Игрок фланга московского «Локомотива» Илья Самошников не смог продолжить матч Кубка России против московского «Динамо». Игра проходит вечером вторника на «ВТБ Арене».

Ближе к концу второго тайма, на 77-й минуте Самошников присел на газон и после продолжить встречу не смог. Спустя пару минут сменил Илью на поле Александр Сильянов.

Напомним, что ближе к завершению матча впереди «Локомотив» - 2:1. Во втором тайме после равенства по итогу первого голом «железнодорожников» вперёд вывел Сергей Пиняев.

Текстовую трансляцию столичного дерби в рамках Кубка России ведёт наш портал.