«Динамо» и «Локомотив» забили друг другу по голу в первом тайме

В Москве завершился первый тайм матча между столичными «Динамо» и «Локомотивом». Коллективы играют первый очный матч пары в рамках Пути РПЛ Кубка России.

Счёт на 27-й минуте игры открыл центральный защитник «Локо» Сесар Монтес. Однако не прошло и двух минут, как динамовцы усилиями Эль-Мехди Маухуба смогли положение сравнять. В итоге команды ушли отдыхать при равенстве – 1:1.

Текстовую трансляцию московской кубковой игры проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи, которая обещает быть ещё более результативной.