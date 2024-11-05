Станкович: «Игра на самом деле была хорошей, мы много чего хорошего делали во время матча»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Проиграли, но есть вторая серия, ответная игра. Как сегодня оцениваете выступление своей команды?

- Действительно, будет второй матч. Мы об этом говорили и перед матчем с вами. Игра на самом деле была хорошей, мы много чего хорошего делали во время матча. Контролировали ее ход. Исход определил забитый с пенальти мяч. Так бывает. И в первом тайме у нас была игра хорошая, нам удавалось много делать. В финальной трети, возможно, где-то не хватало последней передачи, потому что было несколько моментов, мы их создавали и делали передачи. Могли создавать тоже очень хорошие моменты. Тем не менее, это футбол и так бывает. Нужно тоже должное отдать сопернику. В матче тоже был второй тайм, такой боевой. У нас будет впереди еще одна игра.

- Барко для вас - это основной пенальтист после сегодняшнего матча?

- Он 5 или 6 голов уже забил с пенальти, поэтому что тут менять? Это ничего не меняет.

- Может быть, Николсон захочет бить?

- Когда вы будете тренером, выберете Шамара.

- Как вы оцениваете игру нападающего Николсона?

- Он может лучше, должен и может лучше.