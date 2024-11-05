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Карпин: «Надо играть ответный матч, как будто счёт 0:0, вот и всё»

05 Ноября 2024 • 21:33 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Ростов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Настолько серьезная и спокойная долгожданная победа. Что на душе?

- Понятно, что удовлетворение присутствует прежде всего. Не от того, что выиграли этот матч. Впереди еще ответная игра, поэтому еще ничего не понятно. А то, что давно не выигрывали, понятно, что ребятам было нужно очень.

- Как вам сегодня футбол в исполнении вашей команды?

- Достойный, нормальный.

- Такой всплеск был в начале второго тайма. Это результат разговора, может быть, какого-то настроя, который вы могли проделать в перерыве?

- Не знаю, может быть. А до этого не делал  этого или хватало на 10 минут?

- Мне казалось, что «Спартак» этим ошарашен был.

- Не знаю, кто там чем был ошарашен. Мы должны были так играть и в первом тайме, и во втором. И не 10 минут.

- Есть ли разочарование, что после удаления у «Спартака» еще один гол не состоялся?

- Разочарование - это громко сказано, наверное, нет. Понятно, что времени не так много оставалось. Хотелось бы, наверное, да и второй забить, поэтому выпустили еще игрока. Была другая задумка, но так как удаление произошло, Голенкова, еще одного нападающего выпустили как раз для того, чтобы попробовать забить еще.

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- Голенков как сейчас себя физически чувствует? Как оцените вот эти его короткие минуты?

- Да никак, а что там оценивать? Пять минут там, восемь. Чего их оценивать? Боролся, да. А смотреть нужно будет. Понятно, что на 100% не готов, пропустил достаточно много, а дальше посмотрим.

- Как оцените это преимущество со счетом 1:0 перед ответной игрой, которая все-таки дома будет?

- Не сказать, что это какое-то преимущество, один гол пропускаешь, и всё уже. Уже никакого преимущества нет. Сказать, что это какое-то преимущество? Я думаю, что никакого преимущества нет, надо играть ответный матч, как будто счет 0:0, вот и все.

- Как готовилась команда к пенальти Барко, вратари, конечно, в первую очередь? В том числе лучший игрок этого матча, Ятимов.

- Как готовились? Без понятия, не знаю, как они к пенальти готовятся.

- Видимо, что-то с Виталием Кафановым обсуждают?

- А когда нам забивают, тогда не готовятся?

- Тоже готовятся.

- Чего вы подтягиваете? Сейчас так получилось, с «Локомотивом» играли на Кубок и ни одного не взяли, допустим. Причем здесь это? Так, плохо пробил или угадал, вот и всё.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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