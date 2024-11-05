Карпин: «Игра не понравилась»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после выездной победы над «Спартаком».

Четвертьфинальная игра Кубка России завершилась со счетом 1:0 в пользу донского коллектива. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти.

— «Ростову» надо улучшать все. Результат нужен был, но игра не понравилась. Главное, что выиграли, потому что давно этого не делали, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Специалист отметил, что у него спокойные эмоции, так как его команда еще не прошла «Спартак» в Кубке.

Ответный поединок между «Ростовом» и «Спартаком» запланирован на 27 ноября.