Московское «Динамо» пропустило от «Локомотива» и быстро ответило своим голом

В середине первого тайма кубкового матча между «Динамо» и «Локомотивом» изменился счёт.

На 26-й минуте Алексей Батраков с корнера выполнил навес в центр штрафной, где никто не держал Сесара Монтеса, который красиво переправил сферу в правую девятку чужих ворот. Две минуты, и «Динамо» забило свой мяч - Хорхе Карраскаль с правого края отдал на Дениса Макарова, прострел от последнего и подставление от эль-Мехди Маухуба, после которого сфера влетает в сетку ворот соперника.

Счёт стал 1:1. Это только первый матч из двух. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.