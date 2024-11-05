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Московское «Динамо» пропустило от «Локомотива» и быстро ответило своим голом

05 Ноября 2024 • 21:21 Комментировать
Динамо Москва
1:2
Локомотив Москва
2-й тайм

В середине первого тайма кубкового матча между «Динамо» и «Локомотивом» изменился счёт.

На 26-й минуте Алексей Батраков с корнера выполнил навес в центр штрафной, где никто не держал Сесара Монтеса, который красиво переправил сферу в правую девятку чужих ворот. Две минуты, и «Динамо» забило свой мяч - Хорхе Карраскаль с правого края отдал на Дениса Макарова, прострел от последнего и подставление от эль-Мехди Маухуба, после которого сфера влетает в сетку ворот соперника.

Счёт стал 1:1. Это только первый матч из двух. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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