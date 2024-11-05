Ятимов: «У «Спартака» толком моментов не было для взятия ворот»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Ростов» Рустам Ятимов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Почему не улыбаетесь?

- Долгожданная победа, мы уже давненько не могли выиграть, поэтому, слава богу, что выиграли. Вы видели, сегодня все ребята ложились под все мячи. У «Спартака» толком моментов не было для взятия ворот. 2-3 хороших момента, и могли выигрывать.

- Момент с отраженным пенальти в ваши ворота - это все-таки удача и вратарское мастерство или готовились именно к Барко?

- Не сказать, что прямо так готовились. Есть определенная информация, поэтому не буду всех секретов рассказывать. Получилось, слава богу.

- То есть ждали, что Барко пробьет именно так?

- Не буду отвечать на этот вопрос.

- Вы сказали про долгожданную победу. Как вообще в команде все это переживалось? Вот сейчас чувствуется, что немного выдохнули?

- Думаю, да, потому что видно было, что в концовочке где-то можно было контролировать мяч. Мы надежнее играли. Хотелось выиграть, так как давно не выигрывали. Очень важная победа. Я думаю, даст бог, это будет отправная точка нашей победной серии.

- Виталий Кафанов периодически просил, чтобы вы повыше поднимались, когда были стандарты у ворот «Спартака». Слышали вообще его? Казалось, что не сразу.

- Там немного другой подсказ был. Но слышал, я понял, что он хочет.

Реклама

- То есть я трактую неправильно, это не просто «подняться повыше»?

- Там было так, чтобы атакующих «Спартака» было на одного меньше, чтобы условно говоря, двое атакующих «Спартака», а наших обороняющихся было трое постоянно. Один момент был, не уследил, и он вышел, подсказал, напомнил, что нужно за этим следить.

- С таким результатом отправляетесь домой, в Кубке уже будете играть со счетом 1:0, лидируя. Это серьезное преимущество или так себе?

- В любом случае лучше играть ответный матч с каким-то положительным гандикапом. А так сегодня будем восстанавливаться. Впереди у нас «Химки», будем готовиться к «Химкам». «Спартак» через 2-3 недели, сейчас все мысли о «Химках».