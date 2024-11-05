Станкович: «Спартаку» не хватает спортивной злости»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о том, над чем ещё нужно работать команде.

— Мы прибавляем в характере. Зачастую нам не хватает циничности и спортивной злости. Каких-то сантиметров нам не хватает, чтобы снять все вопросы, — цитирует Станковича «Чемпионат».

5 ноября «Спартак» проиграл на своем поле «Ростову» в рамках первого четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:1. Ответный поединок запланирован на 27 ноября.

Ближайший матч подопечные Деяна Станковича проведут 10 ноября против «Акрона». Игра 15-го тура чемпионата России начнется в 15:15 по мск.