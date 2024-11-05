Личка оценил травму Лунёва

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Насколько серьезная травма у Андрея Лунёва, когда его теперь ожидать в составе?

- Андрей получил травму, но он долго играл на уколах. К сожалению, эта ситуация с коленом посложнее. Его будет не хватать минимум месяц, может быть, и больше. Посмотрим, четыре недели минимум, это сто процентов.

- Уже встречались с «Локомотивом» в этом сезоне и играли домашний матч чемпионата, 3:1. Веселой во всех смыслах была игра. Сегодня по содержанию, на ваш взгляд, чего следует ожидать?

- Я уверен, что обе команды будут пробовать играть в свой футбол. «Локомотив» будет использовать свои быстрые атаки, быстрые выходы. У них есть парни, которые это делают очень хорошо, они быстрые. Мы будем стараться тормозить эти быстрые атаки. Но я хочу, чтобы мы играли в футбол, через короткий пас, так как, например, в первом тайме с «Ростовом», а не как во втором.

- Что конкретно нужно сделать, чтобы нейтрализовать вот эти скоростные атаки «Локомотива», вот эти скоростные переходы, когда они пользуются свободными зонами, свободны пространством?

- То, что говорил, например, с ЦСКА, ты должен думать, как защитник, когда у команды мяч, проигрывать ситуацию, когда идет потеря мяча у команды, я уже стою со своим нападающим и торможу его, мешаю разбежаться. Это работа игроков, левого и правого защитника, а в центре есть какая-то страховка. Но там тоже нужно рассматривать и десятку как опасного игрока, восьмерку. Мы должны как минимум в пять человек очень быстро реагировать и включаться после потери мяча.