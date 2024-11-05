Галактионов: «У нас есть моменты, а голы придут»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Верно ли утверждение, что это по сути последний матч, когда возможна серьезная ротация в Кубке, но при этом у вас состав близкий вообще к оптимальному сегодня?

- Мы посмотрели состав соперника. Там есть большие изменения. С нашей стороны, если брать относительно последнего матча, четыре свежих игрока. Добавляются Баринов, Батраков, Сулейманов в состав и Пиняев. Плюс вратарь, Митрюшкин в воротах. Мы на это не смотрим, мы говорим по стратегии игры, кто может начать с первых минут, так как нам необходимо диктовать ход игры, и кто может по ходу матча сегодня выйти и добавить команде больше усилий. Поэтому в первую очередь отталкиваемся от этого.

- Алексей Батраков сегодня возвращается в стартовый состав. Как его состояние, сколько он готов отыграть сегодня?

- Нет, у него было несколько дней, чтобы подлечиться после повреждения с «Зенитом». Та пауза по дисквалификации, которая у него возникла, она пошла на пользу, он передохнул и сегодня в полном объеме готов играть без ограничений.

- У «Локомотива» в последних пяти матчах во всех турнирах не все ладится с реализацией, пять забитых мячей всего. Насколько это беспокоит и тревожит, почему так получается?

- Я бы не сказал, что это какой-то критический момент. У нас был хороший стрессовый матч в Петербурге, затем прошедший домашний матч, поэтому я думаю, в первую очередь мы должны говорить о динамике нашей игры, что мы должны после неудачи первого матча после паузы на сборные с «Химками», и наше качество игры - динамика, уровень единоборств и отношение ребят, оно на запредельном уровне. Поэтому мы в первую очередь отталкиваемся от этого. У нас есть моменты, а голы придут.