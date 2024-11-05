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Кто подвёл «Спартак» в матче с «Ростовом»: три главных виновника неожиданного поражения

05 Ноября 2024 • 20:48 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Ростов

Оценки футболистам Деяна Станковича

«Спартак» получил щелчок по носу от Валерия Карпина. Когда казалось, что ростовская команда снова получил от москвичей и уедет на щите, получилось ровно наоборот. И не помог Деяну Станкович состав, очень приближённый к основному. И не помогло «Спартаку» разобранное состояние «Ростова», который до этого не побеждал почти два месяца.

«Красно-белые» уступили, но, самое главное, сыграли невнятно. Из-за кого же? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва0:1Ростов
  72'Мохебби Мохаммад (0:1)
Селихов АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисЛитвинов Руслан  9'Рябчук Олег  86'Барко Эсекьель 79' (Игнатов Михаил Александрович ( 79') Бонгонда Тео 79' (Медина Хесус ( 79') Пруцев ДанилУмяров Наиль 79' (Зиньковский Антон ( 79') Маркиньос 67' (Мангаш Рикарду ( 67') Николсон Шамар 67' (Виллиан Жозе ( 67')
Запасные: Максименко АлександрАбена МиентиУгальде МанфредХлусевич ДаниилБабич СрджанДовбня Александр
Ятимов РустамЛангович АндрейОсипенко Максим 46' (Сако Умар ( 46') Кучаев Константин 90' (Голенков Егор ( 90') Мелёхин Виктор  43'Байрамян ХоренГлебов ДанилЩетинин Кирилл  45'Сутормин Алексей 82' (Комаров Иван ( 82'  90') Жбанов Илья  16' 46' (Вахания Илья ( 46') Комличенко Николай 64' (Мохебби Мохаммад ( 64')
Запасные: Одоевский ДаниилШанталий ДаниилИгнатов ГерманХанкич ХидаетСаравия РодригоРоналдоЧернов Евгений
05 ноября. Стадион "Лукойл Арена" (Москва).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «РОСТОВ»

ЭСЕКЬЕЛЬ БАРКО – 4,0. Ох, как же давно Барко стремился в наш анти-рейтинг. Отвратительно он сыграл и против «Пари НН», проснулся только в концовке и успел сделать голевую передачу. А теперь без ложки мёда обошёлся Эсекьель.

Как всегда, максимум лишних касаний, минимум обостряющих передач. Ужасающе не хватает скорости аргентинцу, которого накрывают соперники очень легко. Самое главное, что Барко никак не обостряет игру. Нереализованный пенальти стал просто вишенкой на торте.

ОЛЕГ РЯБЧУК – 3,5. Как и красная карточка Рябчуку. Олег может по полной разделить участь изгоя с Антоном Зиньковским, откровенно подставившим защитника под этот кровожадный подкат. Но всё-таки именно Олег полетел прямой ногой на пожар и снёс Комарова. Заработав удаление и дисквалификацию.

Этот эпизод тоже стал лишь логическим завершением неудачного матча. Олег будто не хватало свежести: подключался в атаку – навешивал неточно (три раза из четырёх), работал в обороне – действовал невнимательно (дважды его прошли на дриблинге).

НАИЛЬ УМЯРОВ – 3,0. Ну и апогей, Наиль Умяров. Тут без красивого финала – полузащитник весь матч методично проигрывал в единоборствах, уступал буквально касание, но всегда оно имело решающее значение. Привезённый пенальти – шикарная иллюстрация.

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Вообще странно, как каждый тренер «Спартака» находит Наиля Умярова важным игроком опорной зоны, и потом страдает от этого решения. Мистика.

Худший игрок матча
Эсекьель Барко Олег Рябчук Наиль Умяров Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
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