Два пенальти, одно удаление: Карпин взял реванш у «Спартака» на его территории

«Спартак» и «Ростов» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф состоялся 5 ноября на стадионе «Лукойл Арена».

Месяц прошёл с последней встречи «Спартака» и Валерия Карпина. Тогда матч состоялся в рамках РПЛ, и «красно-белые» разгромили бывшего наставника – 3:0. Теперь же южане приехали за реваншем в рамках другого турнира – Кубок России дошёл до стадии плей-офф и для клубов РПЛ. В первом раунде сошлись как раз «Спартак» и «Ростов». Напомним, стадия эта состоит из двух матчей, дома начинали москвичи.

И начали москвичи практически основным составом: Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон – атакующая группа, наиболее часто используемая Станковичем. «Ростов» Карпина больше походил на резервное сочетание, но эта разница никак не сказалась. «Спартак» владел мячом практически 75 процентов игрового времени, много двигался, однако опасности вообще не создавал. Скоростей «красно-белым» катастрофически не хватало.

Барко зарабатывал неопасные стандарты, Маркиньос открывался невпопад, а мощь Николсона ни к чему не приводила. Очень долгое время. Но на последних минутах первого тайма Шамар всё-таки сыграл свою роль. Барко и Бонгонда разыграли корнер, Тео навесил на дальний угол вратарской, а Николсон отклеился от Мелёхина и попытался пробить. Вот только Виктор откровенно дёрнул за футболку Шамара, что арбитр заметил только на повторе.

Сначала свисток арбитра промолчал, после просмотра повтора и небольшой паузы пенальти был назначен. Но не реализован. Эсекьель Барко отобрал право пробить 11-метровый у Николсона, неплохо вроде зарядил в правый от себя угол, однако туда же рванул и голкипер. В активе у Ятимова отличный сейв. А после ему ещё и повезло немного: в следующей атаке Николсон замыкал кросс Литвинова, но не попал в угол.

Эти моменты деморализовали «красно-белых». Второй тайм уже куда активнее начали гости, у которых появились Вахания и Сако сразу после перерыва. У на 64-й минуте вышел ещё и Мохебби, который вскоре зажёг свою фамилию на табло. Правда, сначала свой момент не реализовал Данил Глебов, пальнувший над перекладиной после отличного заброса Алексея Сутормина.

Потом ещё Мохебби выиграл верх после подачи того же Сутормина и пробил под штангу – спас Александр Селихов. Ну а капитулировать голкиперу «красно-белых» пришлось после пенальти. Сутормин опять исполнил корнер, Умяров наступил на ногу Байрамяну и не позволил тому откликнуться на передачу. Мохебби с 11 метров пробил точно по центру, а Селихов улетел в угол – 0:1.

Совсем грустно всё для хозяев стало за четыре минуты до конца матча. После неудачного дриблинга и слабой передачи назад от Зиньковского Олег Рябчук прямой ногой снёс Комарова, заработав прямую красную карточку.

Неожиданный результат в Москве. Карпин берёт реванш за недавнее поражение в РПЛ и обыгрывает «Спартак» на его территории.