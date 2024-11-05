«Ростов» повёл с пенальти в матче со «Спартаком»

В первом матче плей-офф кубкового Пути РПЛ «Спартак» принимает «Ростов».

В конце первого тайма «красно-белые» заработали пенальти, и Эсекьель Барко с 11 метров не смог переиграть голкипера Рустама Ятимова. В середине второй половины игры такой же стандарт назначен в пользу другой команды. К мячу подошёл Мохаммад Мохебби и на силу направил мяч по центру ворот, а голкипер бросился к правой от себя штанге и не выручил.

0:1 на табло. Отметим, что будет также ответная встреча.

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