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Батраков – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Динамо»

05 Ноября 2024 • 19:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. 2 мин.

«Локомотив» сыграет с «Динамо» в рамках Кубка России. Наставник «железнодорожников» Михаил Галактионов принял решение выпустить с первых минут следующих футболистов:

Митрюшкин, Самошников, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Стоит отметить возвращение в стартовый состав «Локомотива» молодого полузащитника Алексея Батракова, которому удалось избежать серьёзной травмы после матча с «Зенитом» (1:1).

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится 28 ноября на стадионе «железнодорожников».

В Российской премьер-лиге «Локомотив» расположился на третьем месте, а «Динамо» идёт следом.

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Евро-Футбол.Ру,
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