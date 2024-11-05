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Кубок России

Барко впервые не забил пенальти за «Спартак»

05 Ноября 2024 • 19:28 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Ростов
окончен

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в кубковой игре с «Ростовом».

В концовке первого тайма форвард «Спартака» Шамар Николсон заработал пенальти и планировал сам нанести удар, однако Барко отобрал эту возможность у ямайца. При этом сам аргентинец переиграть вратаря «Ростова» Рустама Ятимова не сумел.

Стоит сказать, что с Барко такое случилось впервые в России. Ранее 25-летний хавбек нанес пять ударов с одиннадцатиметровой отметки и каждый раз был точен.

После первого тайма в матче «Спартак» - «Ростов» на табло горят нули. Следить за ходом событий во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко

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