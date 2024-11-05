Карпин: «Три года вот так вот живём и катаемся, без семей футболисты, без тренировок нормальных»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- С учетом того, что это уже кубковая стадия плей-офф, у всех есть право на ошибку. Команда может оказаться в Пути регионов. Нам хочется, чтобы было больше эмоций, ощущения турнирной борьбы. Как сейчас «Ростов» оценивает эту стадию?

- Не знаю, если вы смотрели наши кубковые матчи, неважно, в каком составе мы выходили, по-моему, во всех матчах был огонь, даже последний матч, который мы играли с «Локомотивом», который вообще ничего не решал с точки зрения турнирной таблицы, «Локомотив» был первым, а мы вторым, всё равно, если помните, в конце забили, на 95-й, 96-й, 97-й в конце пропустили. И еще пенальти были. По игре я бы не сказал, что это была игра проходная.

- На стадии группы составы чуть сильнее меняются. В этом смысле вопрос.

- В этом да, естественно. Там есть право на ошибку в группе даже, помимо того, что можно попасть в Путь регионов, еще и в группе можно исправить положение, еще и проиграв какой-то матч. Здесь, понятно, сложнее, тоже есть ответная игра. В голове надо держать сегодняшний и ответный матч. Нам еще и надо держать в голове матчи чемпионата.

- Можно сказать, что немного выдохнули с учетом того, что играли с «Динамо», а сейчас «Спартака» и не надо перемещаться между городами?

- Если так подходить к этому вопросу и проводить неделю в Москве вместо того, чтобы дома быть? Можно сказать, что выдохнули.

- Тяга по домашним сильна?

- Вы никак не можете понять, что это третий год уже так. Вы думаете, что один раз приехал здесь на пять дней или неделю и всё, уехал. Мы три года вот так вот живем и катаемся. Без семей футболисты, без тренировок нормальных. К нам приезжают на один раз и говорят как тяжело, «как же вы ездите?». Попробуйте поездить каждую неделю так.

- Был матч в чемпионате. Он неудачно для вас сложился. Та игра как-то переносилась на этот матч? Вспоминали ли, анализировали?

- Анализировали не перед этой игрой, а после того матча в чемпионате, который играли. Понятно, что анализировали, надеюсь, что сделали выводы. Посмотрим, что будет сегодня.