Станкович объяснил минимум перестановок в составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Был эмоциональный матч с ЦСКА, совсем немного времени прошло. С точки зрения психологического давления, нагрузки, может быть, опустошения, как вы справлялись? Потому что иногда это бывает в плюс, а иногда в минус.

- Это то, что отличает большие команды, умение переключиться сразу после проведенной игры. Неважно, как она закончилась, положительно или отрицательно. Большая команда должна уметь контролировать свои эмоции и сразу забывать о той игре, потому что сезон очень долгий, матчей много. И мы должны к каждому из них готовы. Сегодня кубковый матч, очень важный для нас. Я уверен, что ребята прекрасно понимают это.

- Не так много времени прошло после игры с ЦСКА. Вы в субботу играли, сегодня вторник. У «Ростова» есть небольшое преимущество во времени, а изменений в составе немного, всего три. Нет опасений, что команда не выдержит?

- Действительно, да, такое есть. Но когда ты выходишь на поле, футболисты выходят на поле, всё забывается, сколько было дней подготовки, сколько дней отдыха, потому что каждый матч - особенная история со своими ценностями, со своей историей. Поэтому думаю, что сегодня ребята тоже выйдут на поле и забудут о том, сколько было дней.