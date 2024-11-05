Станкович оговорился, назвав Мостового тренером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Кубковый плей-офф. С одной стороны это очень важная стадия. С другой стороны, мы понимаем, что если команда проигрывает, она не вылетает. Как это влияет на команду, то, что всегда есть право на ошибку?

- Мы подходим к этой игре как к двухматчевому противостоянию даже на этой стадии. Поэтому это будет два тайма по 90 минут, мы должны будем правильно распределить, все, что мы подготовили, и подходить с головой. Потому что мне нравится эта команда, мне нравится, как тренирует Карпин (изначально тренер назвал наставника Мостовым, после чего много раз извинился - прим.). Нас ждет двухматчевое противостояние, поэтому мы будем готовы.