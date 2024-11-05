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«Спартак» - мой дом»: Селихов назвал свои цели

05 Ноября 2024 • 17:45 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ростов
1 1.62 X 4.30 2 5.40
1-й тайм

Вратарь «Спартака» Александр Селихов дал интервью клубной пресс-службе по случаю проведения ним недавно 100-го официального матча за клуб. Селихов назвал свои цели на нынешний сезон и отметил, что подводить итоги его выступлений в стане «красно-белых» ещё рано.

«Цели? Максимально качественно выполнять свою работу, когда буду получать игровое время. Помогать «Спартаку» побеждать», - слова Селихова приведены на сайте «Спартака».
«Спартак» - мой дом. Итоги подводить ещё рано. Я здесь и готов продолжать биться за наш клуб», - сказал Селихов.

Во вторник Александр Селихов попал в основной состав «Спартака» на матч Кубка России против «Ростова». Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов

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