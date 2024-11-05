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Осипенко и Глебов попали в стартовый состав «Ростова» на кубковый матч со «Спартаком»

05 Ноября 2024 • 17:41 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:0
Ростов
1 1.62 X 4.30 2 5.40
1-й тайм

Сегодня, 5 ноября, «Ростов» встретится на выезде со «Спартаком» в рамках первого четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ.

Пресс-служба донского клуба опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов (вр), Мелёхин, Осипенко, Жбанов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов (к), Кучаев, Байрамян, Комличенко.

Начало матча между «Спартаком» и «Ростовом» запланировано на 18:30 по московскому времени. Следить за всеми событиями игры можно будет в текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Комментарии (1) Все комментарии
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evgeshka78@mail.ru
05 Ноября 2024 в 18:31
Ф.К. «Ростов», ни пуха, ни пера! Удачи Валерию Карпину!
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