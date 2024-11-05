Селихов оценил свою роль в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов дал комментарий по поводу своей роли в команде. Как известно, в нынешнем сезоне Селихов играет в матчах Кубка России, в то время как Александр Максименко выступает в Премьер-лиге.

«Кубок – такой же официальный турнир. Тренерский штаб сделал такой выбор: Макси играет в чемпионате, я – в кубковых встречах. Должен этот выбор принимать и предъявлять к себе ещё больше требований в тренировочном процессе», - слова Селихова приведены на сайте «Спартака».

Во вторник «Спартак» проведёт домашний матч четвертьфинала Кубка России против «Ростова», и Александр Селихов попал в стартовый состав. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.