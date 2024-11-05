Литвинов – в основе «Спартака» на матч против «Ростова»

Во вторник вечером «Спартак» проведёт домашний матч Кубка России против «Ростова». Главный тренер московской команды Деян Станкович принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон.

В основе «Спартака», как видим, выйдет Руслан Литвинов. Его дисквалификация после красной карточки в дерби с ЦСКА распространяется только на Премьер-лигу.

Матч «Спартак» - «Ростов» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.