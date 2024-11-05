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Кузьмичёв рассказал, готов ли Батраков сыграть в дерби с «Динамо»

05 Ноября 2024 • 17:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 2 ч. 56 мин.

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о состоянии атакующего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Напомним, 19-летний игрок получил повреждение в игре с «Зенитом» (1:1).

«Он восстановился от повреждения, сейчас чувствует себя хорошо и его ничто не беспокоит», — приводит слова Кузьмичёва Sport24.

Специалист добавил, что Батраков вместе со всей командой готовится к предстоящему матчу.

Первая четвертьфинальная встреча Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня, 5 ноября. Старт поединка запланирован на 20:45 по московскому времени.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

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