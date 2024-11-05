Гранат дал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»

Во вторник в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «Спартак» будет принимать «Ростов». Своим прогнозом на эту игру поделился бывший футболист национальной сборной России Владимир Гранат.

«Эмоциональный фон сейчас лучше у «красно-белых». Тем более что они играют дома. Думаю, «Спартак» обыграет «Ростов» с минимальным счётом», - цитирует Граната «РБ Спорт».

По словам Граната, он ожидает увидеть в матче «Спартак» - «Ростов» вязкий футбол, учитывая вероятную ротацию состава и непростые погодные условия.

Матч «Спартак» - «Ростов» стартует в 18:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.