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Гранат дал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»

05 Ноября 2024 • 14:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1 1.62 X 4.30 2 5.40
Через 3 ч. 44 мин.

Во вторник в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «Спартак» будет принимать «Ростов». Своим прогнозом на эту игру поделился бывший футболист национальной сборной России Владимир Гранат.

«Эмоциональный фон сейчас лучше у «красно-белых». Тем более что они играют дома. Думаю, «Спартак» обыграет «Ростов» с минимальным счётом», - цитирует Граната «РБ Спорт».

По словам Граната, он ожидает увидеть в матче «Спартак» - «Ростов» вязкий футбол, учитывая вероятную ротацию состава и непростые погодные условия.

Матч «Спартак» - «Ростов» стартует в 18:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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