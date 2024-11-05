Гранат высказался о матче «Динамо» - «Локомотив»

Известный в прошлом футболист Владимир Гранат высказался о кубковом дерби между «Динамо» и «Локомотивом». У Граната спросили, кто победит в этом поединке.

«Надеюсь, что «Динамо» победит «Локомотив», - цитирует Граната «РБ Спорт».

Гранат отметил, что обе команды хорошо действуют в оборонительной линии, хотя защита «Локомотива» выглядит надёжнее. И всё же Гранат ожидает голов от обеих команд.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.