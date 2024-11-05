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Кубок России

Сутормин: «Будем стараться победить «Спартак»

05 Ноября 2024 • 13:16 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказался о предстоящем поединке против московского «Спартака» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Нужно реабилитироваться за прошлое поражение. Надо выигрывать, есть двухматчевое противостояние. Будем стараться победить «Спартак», - передает слова хавбека телеканал «Матч ТВ».

Первая встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится на стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне триумфатором турнира стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака в финальном матче одержали победу над «Балтикой» со счетом 2:1.

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