Сутормин: «Будем стараться победить «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказался о предстоящем поединке против московского «Спартака» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Нужно реабилитироваться за прошлое поражение. Надо выигрывать, есть двухматчевое противостояние. Будем стараться победить «Спартак», - передает слова хавбека телеканал «Матч ТВ».

Первая встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится на стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне триумфатором турнира стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака в финальном матче одержали победу над «Балтикой» со счетом 2:1.