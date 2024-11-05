Наумов: «Локомотив» должен выиграть у «Динамо»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о грядущей встрече «железнодорожников» против московского «Динамо» в четвертьфинале Кубка страны.

«Локомотив» должен выиграть у «Динамо». Команда сейчас на подъёме, хорошо играет. «Локомотив» - кубковая команда. Борьба будет нешуточная», - передает слова Наумова «Чемпионат».

Первый матч 1/4 финала Кубка России между «Динамо» и «Локомотивом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.