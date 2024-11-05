Червиченко: «Спартак» может выдать великолепный матч, а через два дня показать жуть»

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поединке между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Спартак» - команда, которая может выдать великолепный матч, а через два дня показать жуть. «Спартак» сейчас на некоем кураже. Думаю, что они обыграют «Ростов», но не разгромно», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Ростова» состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало поединка запланировано в 18:30 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на страницах Liveresult.ru.