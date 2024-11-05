«Динамо» – «Локомотив»: Кого Личка и Галактионов выпустят в стартовых составах на московское дерби Кубка России

В первом матче четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» сразится со столичным «Локомотивом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы.

«Динамо»: Лещук (вр), Скопинцев, Лепский, Зайдензаль, Даса, Гагнидзе, Александров, Макаров, Окишор, Гладышев, Грулёв.

«Локомотив»: Митрюшкин (вр), Ненахов, Погостнов, Морозов, Сильянов, Баринов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Салтыков, Раков.

В лазарете находятся защитник «Динамо» Милан Майсторович и защитник «Локомотива» Лукас Фассон. Готов сыграть за «путейцев» хавбек Алексей Батраков, под вопросом фланговый игрок Александр Сильянов.

В четырнадцатом туре чемпионата России «Локомотив» вырвал победу над «Рубином» (1:0), а московское «Динамо» не смогло сломить сопротивление «Ростова» (1:1).

Столичные «Динамо» и «Локомотив» сыграют между собой сегодня, 5 ноября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток планируется в 20:45. Текстовая онлайн-трансляция состоится здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов