«Спартак» – «Ростов»: Возможные стартовые составы от Станковича и Карпина

В первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России московский «Спартак» повстречается с «Ростовом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Селихов (вр), Мангаш, Дуарте, Абена, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Зиньковский, Игнатов, Медина, Виллиан Жозе.

«Ростов»: Ханкич (вр), Чернов, Жбанов, Мелёхин, Вахания, Игнатов, Шанталий, Кучаев, Сутормин, Голенков, Щетинин.

У «Спартака» дисквалифицирован из-за двух жёлтых карточек полузащитник Даниил Зорин. Травмированы в стане «красно-белых» хавбеки Кристофер Мартинс и Роман Зобнин.

Из игроков «Ростова» серьёзные травмы имеют защитник Эяд эль-Аскалани и полузащитник Алексей Миронов. Под вопросом вратарь Даниил Одоевский и полевой игрок Иван Комаров.

В предыдущем туре чемпионата России «Спартак» выиграл у ЦСКА (2:0), «Ростов» поделил очки с «Динамо» (1:1). Ровно месяц назад – 5 октября – «Спартак» разгромил «Ростов» в рамках Премьер-лиги со счётом 3:0.

Кубковый матч «Спартак» – «Ростов» сыграется сегодня, 5 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток – в 18 часов 30 минут. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов