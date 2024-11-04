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Кубок России

Смородская: «Не думаю, что «Спартак» будет мотивирован на Кубок России»

04 Ноября 2024 • 20:56 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Ростов
1 1.72 X 4.00 2 4.50
Через 20 ч. 33 мин.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» не будет достаточно мотивирован в кубковом матче с «Ростовом».

«Не думаю, что «Спартак» будет мотивирован на Кубок России после матча с ЦСКА. Для них главная мотивация – это чемпионат страны», - цитирует Смородскую Metaratings.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в гостях и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Спартак» примет «Ростов» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России завтра, 5 ноября, стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени. Ответная встреча состоится 27-го ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Ольга Смородская ещё теги

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СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
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Комментарии (1) Все комментарии
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shatun29
04 Ноября 2024 в 21:18
На словах - "НЕ ДУМАЮ" можно было остановить интервью и всё сразу понятно кто перед нами.
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