Смородская: «Не думаю, что «Спартак» будет мотивирован на Кубок России»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» не будет достаточно мотивирован в кубковом матче с «Ростовом».

«Не думаю, что «Спартак» будет мотивирован на Кубок России после матча с ЦСКА. Для них главная мотивация – это чемпионат страны», - цитирует Смородскую Metaratings.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в гостях и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Спартак» примет «Ростов» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России завтра, 5 ноября, стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени. Ответная встреча состоится 27-го ноября.