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Титов: «Спартаку» надо делать ставку на Кубок России»

04 Ноября 2024 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1 1.72 X 4.00 2 4.50
Через 23 ч. 38 мин.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что команде Деяна Станковича разумно делать ставку на Кубок России, поскольку в Премьер-лиге «красно-белые» серьёзно отстают от первой строчки. Впереди у спартаковцев кубковая игра против «Ростова» на своём поле.

«Понятно, что матч будет кубковый, но его надо выигрывать, если учесть, что в РПЛ у «Спартака» большое отставание от первого места. Не знаю, как оно может сократиться. Значит, надо делать некую ставку на Кубок», - цитирует Титова «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт во вторник, 5 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов

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Сегодня, 04 Ноября
16:32
Надёжный прогноз и ставка на матч Спартак — Ростов Кубка России — 5 ноября 2024
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