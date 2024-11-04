Титов: «Спартаку» надо делать ставку на Кубок России»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что команде Деяна Станковича разумно делать ставку на Кубок России, поскольку в Премьер-лиге «красно-белые» серьёзно отстают от первой строчки. Впереди у спартаковцев кубковая игра против «Ростова» на своём поле.

«Понятно, что матч будет кубковый, но его надо выигрывать, если учесть, что в РПЛ у «Спартака» большое отставание от первого места. Не знаю, как оно может сократиться. Значит, надо делать некую ставку на Кубок», - цитирует Титова «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт во вторник, 5 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.