Ещенко дал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с журналистами поделился мнением о поединке между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках четвертьфинала Кубка России сезона-20024/2025.

«Спартак» должен с «Ростовом» разобраться. Ростовчане выглядят неважно. Спартак», наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у «красно-белых» выше», - приводятся слова Ещенко на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что первая встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится на стадионе «Лукой Арена» завтра, 5 ноября. Начало запланировано в 18:30 по московскому времени. Ответный поединок запланирован на 27 ноября.