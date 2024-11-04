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Кубок России

Ещенко дал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»

04 Ноября 2024 • 14:57 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с журналистами поделился мнением о поединке между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках четвертьфинала Кубка России сезона-20024/2025.

«Спартак» должен с «Ростовом» разобраться. Ростовчане выглядят неважно. Спартак», наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у «красно-белых» выше», - приводятся слова Ещенко на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что первая встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится на стадионе «Лукой Арена» завтра, 5 ноября. Начало запланировано в 18:30 по московскому времени. Ответный поединок запланирован на 27 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Андрей Ещенко ещё теги
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