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Кубок России

Зобнин и Мартинс не помогут «Спартаку» в матче против «Ростова»

03 Ноября 2024 • 18:17 Комментировать

Во вторник вечером «Спартак» проведёт домашний матч против «Ростова» в Кубке России. Деян Станкович не будет рассчитывать на двух полузащитников – на Романа Зобнина и Кристофера Мартинеса. Оба игрока продолжают восстанавливаться после повреждений. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Как известно, Зобнин и Мартинс ранее пропустили матч Премьер-лиги против ЦСКА. Команда Станковича выиграла дерби со счётом 2:0. На текущий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице.

Матч «Спартак» - «Ростов» стартует 5 ноября в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Кристофер Мартинс ещё теги
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