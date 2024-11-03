Зобнин и Мартинс не помогут «Спартаку» в матче против «Ростова»

Во вторник вечером «Спартак» проведёт домашний матч против «Ростова» в Кубке России. Деян Станкович не будет рассчитывать на двух полузащитников – на Романа Зобнина и Кристофера Мартинеса. Оба игрока продолжают восстанавливаться после повреждений. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Как известно, Зобнин и Мартинс ранее пропустили матч Премьер-лиги против ЦСКА. Команда Станковича выиграла дерби со счётом 2:0. На текущий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице.

Матч «Спартак» - «Ростов» стартует 5 ноября в 18:30 по московскому времени.