Юрич ждёт сложного матча с «Вероной»

Наставник римской «Ромы» Иван Юрич ожидает сложного матча с «Вероной».

«В их составе огромное количество техничных футболистов, им не хватает стабильности, они чередуют прекрасные выступления с не очень хорошими. Конечно, сейчас они невероятно мотивированы и хотят прервать неудачную серию, это будет очень сложный матч», - цитирует Юрича Football Italia.

Отметим, что и «Рома» находится далеко не в самой лучшей форме, о чем говорит недавнее поражение от «Фиорентины» со счётом 1:5.

После 10 туров подопечные Юрича занимают лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Матч между «Вероной» и «Ромой» состоится завтра, 3 ноября, в 20:00 по московскому времени.