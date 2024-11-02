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Юрич ждёт сложного матча с «Вероной»

02 Ноября 2024 • 16:58 Комментировать
Верона
...
Рома
1 4.70 X 3.65 2 1.83
03.11 20:00

Наставник римской «Ромы» Иван Юрич ожидает сложного матча с «Вероной».

«В их составе огромное количество техничных футболистов, им не хватает стабильности, они чередуют прекрасные выступления с не очень хорошими. Конечно, сейчас они невероятно мотивированы и хотят прервать неудачную серию, это будет очень сложный матч», - цитирует Юрича Football Italia.

Отметим, что и «Рома» находится далеко не в самой лучшей форме, о чем говорит недавнее поражение от «Фиорентины» со счётом 1:5.

После 10 туров подопечные Юрича занимают лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Матч между «Вероной» и «Ромой» состоится завтра, 3 ноября, в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Иван Юрич

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ВЕРОНА РОМА
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