Состоялась жеребьевка четвертьфинала плей-офф Пути регионов Кубка России

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Сочи» – «Динамо» (Махачкала);

«Шинник» (Ярославль) – «Акрон» (Тольятти);

«Урал» (Екатеринбург) – «Химки»;

«Тюмень» – «Краснодар»

Матчи пройдут уже 26-28 ноября, по регламенту, дома сыграют представители Пути регионов. Отметим, что в случае победы на данной стадии командам предстоит сыграть с клубами, проигравшими в четвертьфинале плей-офф пути РПЛ.

Стоит отметить, что текущим обладателем национального Кубка является питерский «Зенит», который в финале обыграл калининградскую «Балтику», выступающую в нынешнем сезоне в ФНЛ.