Дасаев пожаловался на отсутствие мотивации у игроков в кубковых матчах

Третий год национальный Кубок проводится по новой схеме с разделением команд на Путь РПЛ и Путь регионов. Если в нижней сетке всё как было раньше - проигравший по итогам матча вылетает, - то для верхней сетки предусмотрен групповой раунд и выбывание в другой Путь в случае неудач.

- Сейчас много игр. Пропадает мотивация у футболистов в последних турах группового этапа, - высказал свои замечания к формату экс-голкипер Ринат Дасаев для «РБ Спорт».

По его словам, есть также вопросы к спортивной составляющей, ведь можно завоевать главный приз, проиграв много матчей. А что касается практики задействования молодых игроков, их можно было активно выпускать на поле и при старом формате.

Напомним, что новая схема проведения Кубка была опробована в 2022 году.