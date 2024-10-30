Вечером среды завершились все матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России. Теперь определились все участники нижней сетки Кубка в рамках четвертьфинала Пути.

Из группового этапа в Путь регионов вылетели следующие клубы РПЛ: «Динамо Махачкала» (группа А), «Химки» (группа В), «Краснодар» (группа С) и «Акрон» (группа D).

Из представителей лиг ниже статусом, чем РПЛ в нижней сетке с клубами Премьер-лиги сыграют: «Тюмень», «Урал» (Екатеринбург), «Шинник» (Ярославль) и «Сочи». Все они представляют Мелбет-Первую лигу. Отметим, что «Урал» и «Сочи» в прошлом сезоне играли в РПЛ.

Игры четвертьфинала Пути регионов между клубами РПЛ и Первой лиги пройдут 26-28 ноября. Жеребьёвка - 1 ноября, команды Премьер-лиги сыграют в гостях.