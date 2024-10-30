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«Сочи» лишь по пенальти выбил из Кубка «Спартак» из Костромы

30 Октября 2024 • 22:08 Комментировать
Сочи
2:2
Спартак Кострома

В последнем матче 1/8 финала кубкового Пути регионов «Сочи» принимал костромской «Спартак».

На 17-й минуте подача с левого фланга от Руслана Магаля, головой пробил Артур Шушеначев, мяч попал в защитника гостей, изменил направление и влетел в угол ворот гостей - 1:0. В конце тайма прошла передача в штрафную площадь костромского клуба, пробил Мартин Крамарич в дальний угол, мяч ударился в штангу, а добивания нет.

Сразу после перерыва шёл на удар Кирилл Корольков и упал в борьбе, подхватил мяч Дмитрий Садов и в дальний нижний угол пробил - 1:1. Кирилл Кравцов подобрал мяч в 20 метрах от ворот, пробил с правой ноги, игровой снаряд ударился о землю и влетел в угол ворот - 2:1. Неожиданный момент на 90-й минуте Александр Саплинов выиграл мяч в воздухе и протолкнул его на Илью Рубцова, который с левой ноги в угол пробил без шансов для вратаря - 2:2. Это серия пенальти, где лучше били хозяева - 4:2.

Ранее в следующий раунд пробились «Тюмень», «Урал» и «Шинник».

Протокол игры  
Сочи

2:2

(пен. 4:2)

Спартак Кострома
   
(1:0) Шушеначев Артур17'  
  47'Садов Дмитрий (1:1)
(2:1) Кравцов Кирилл69'  
  90'Рубцов Илья (2:2)
Заболотный НиколайЧирков МакарЛазарев Вадим 64' (Начо Сааведра ( 64') Литвинов ВячеславМагаль РусланМакарчук АртёмМаслов ПавелБурмистров Никита 40' (Никитин Кирилл ( 40') Крамарич МартинКравцов Кирилл  64'Шушеначев Артур 64' (Мелёшин Павел ( 64')
Запасные: Барт РусланСуслов КириллКожемякин ОлегРудаков МаксимСафронов Илья
Терехов ДенисБугриёв СергейМаксим ИгнатьевКиселёв ГеннадийЖилмостных ДенисКорольков КириллНемченко АнатолийСадов ДмитрийСаплинов АлександрДемьянов ВикторЧиканчи Максим 13' (Рубцов Илья ( 13')
Запасные: Дряев АрсенКаптилович ДмитрийГенчу Николай  73'Чурсин КириллСерасхов АлександрЕгурнев АлександрСупранович НикитаДжобава РоландКуликов Александр
30 октября. Стадион "Фишт" (Сочи).
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Евро-Футбол.Ру,
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