«Сочи» лишь по пенальти выбил из Кубка «Спартак» из Костромы

В последнем матче 1/8 финала кубкового Пути регионов «Сочи» принимал костромской «Спартак».

На 17-й минуте подача с левого фланга от Руслана Магаля, головой пробил Артур Шушеначев, мяч попал в защитника гостей, изменил направление и влетел в угол ворот гостей - 1:0. В конце тайма прошла передача в штрафную площадь костромского клуба, пробил Мартин Крамарич в дальний угол, мяч ударился в штангу, а добивания нет.

Сразу после перерыва шёл на удар Кирилл Корольков и упал в борьбе, подхватил мяч Дмитрий Садов и в дальний нижний угол пробил - 1:1. Кирилл Кравцов подобрал мяч в 20 метрах от ворот, пробил с правой ноги, игровой снаряд ударился о землю и влетел в угол ворот - 2:1. Неожиданный момент на 90-й минуте Александр Саплинов выиграл мяч в воздухе и протолкнул его на Илью Рубцова, который с левой ноги в угол пробил без шансов для вратаря - 2:2. Это серия пенальти, где лучше били хозяева - 4:2.

Ранее в следующий раунд пробились «Тюмень», «Урал» и «Шинник».