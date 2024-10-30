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«Шинник» весь матч отбивался от атак «Чайки» и выиграл в серии пенальти

30 Октября 2024 • 19:49 Комментировать
Шинник
0:0
Чайка
окончен после пенальти

«Шинник» с «Чайкой» сражались за право остаться в кубковом Пути регионов.

Уже на четвертой минуте гости могли вести - Александр Хохлачёв с правого фланга прострелил в ближнюю часть штрафной, откуда Ярослав Арбузов неожиданно пробил в дальний угол, штанга выручила ярославцев в этом эпизоде. Артемий Косогоров выбил мяч из своей штрафной точно на Данилу Янова, который с 17 метров плотно пробил по центру ворот, а голкипер с огромным трудом остановил этот выстрел. Муслим Бамматгереев с левого фланга со штрафного выполнил кросс в центр штрафной, никто из игроков до мяча не добрался, и тот отскочил от газона в правый верхний угол, однако голкипер в шикарном прыжке свою команду спас. Янов получил игровой снаряд перед штрафной хозяев чуть правее центра и низом пробил в дальний угол, вратарь кончиками пальцев дотянулся до этого мяча.

В середине второго тайма Владислав Руденко получил мяч в офсайде на чужой половине поля, после чего правее центра ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в цель - гол не засчитан. Данил Пелих с правого края навесил в центр штрафной, Хохлачёв головой пробить не сумел, зато мяч пришёл к Янову, который с семи метров стрельнул через себя, однако вратарь невероятным образом вытащил снаряд с «ленточки».

0:0, серия пенальти. Здесь сильнее были хозяева - 4:2.

Протокол игры  
Шинник

0:0

(пен. 4:2)

Чайка
Митров ТимофейШакуро Павел 61' (Малахов Артём ( 61') Скворцов Лев 61' (Джон Джонатан ( 61') Якушевич Глеб  69'Косогоров АртемийЗагре Бен АзизАлейников ВасилийКуль Руслан  15'Султонов Мухаммад 72' (Жамалетдинов Тимур ( 72') Зинков Вячеслав 72' (Сухомлинов Данила ( 72') Фёдоров Захар 60' (Самойлов Денис ( 60')
Запасные: Вамбольт ДенисКузьминых НиколайКалинин ГлебАйдаров Сергей
Ходанович АндрейИбрагимов Камиль 46' (Евдокимов Андрей ( 46') Ивашин Андрей 66' (Руденко Владислав ( 66') Нестеров Александр 82' (Черняков Даниил ( 82'  86') Зарыпбеков ЭльдиярАрбузов Ярослав 66' (Пелих Данил ( 66') Бамматгереев Муслим 82' (Кармаев Никита ( 82') Маляров НикитаНиколаев ОлегЯнов ДанилаХохлачёв Александр
Запасные: Левин МаксимКотов ДмитрийУжгин МатвейКозаченко ОлегШтепа Михаил
30 октября. Стадион "Шинник" (Ярославль).
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