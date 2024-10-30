«Шинник» весь матч отбивался от атак «Чайки» и выиграл в серии пенальти

«Шинник» с «Чайкой» сражались за право остаться в кубковом Пути регионов.

Уже на четвертой минуте гости могли вести - Александр Хохлачёв с правого фланга прострелил в ближнюю часть штрафной, откуда Ярослав Арбузов неожиданно пробил в дальний угол, штанга выручила ярославцев в этом эпизоде. Артемий Косогоров выбил мяч из своей штрафной точно на Данилу Янова, который с 17 метров плотно пробил по центру ворот, а голкипер с огромным трудом остановил этот выстрел. Муслим Бамматгереев с левого фланга со штрафного выполнил кросс в центр штрафной, никто из игроков до мяча не добрался, и тот отскочил от газона в правый верхний угол, однако голкипер в шикарном прыжке свою команду спас. Янов получил игровой снаряд перед штрафной хозяев чуть правее центра и низом пробил в дальний угол, вратарь кончиками пальцев дотянулся до этого мяча.

В середине второго тайма Владислав Руденко получил мяч в офсайде на чужой половине поля, после чего правее центра ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в цель - гол не засчитан. Данил Пелих с правого края навесил в центр штрафной, Хохлачёв головой пробить не сумел, зато мяч пришёл к Янову, который с семи метров стрельнул через себя, однако вратарь невероятным образом вытащил снаряд с «ленточки».

0:0, серия пенальти. Здесь сильнее были хозяева - 4:2.