«Урал» выбил из Кубка «Балтику»

Во втором кубковом матче во вторник «Балтика» принимала «Урал». Удивительно, но лидеры Мелбет-Первой лиги мало что смогли создать за отведенное им время.

В самом начале второго тайма получил Мингиян Бевеев слева в чужой штрафной площади передачу из центра от Артура Юсупова и отправил мяч в дальний верхний угол - 0:1. Через несколько минут пробил Мингиян из района левого угла вратарской, а рикошет от Дениса Терентьева отправил мяч во внешнюю часть сетки, то есть на угловой. Вот и все реально опасные моменты. Примечательно, что в финальной трети калининградцы, которым надо было отыгрываться, равно как и гости, ничего не создали. Перед финальным свистком Бевеев проникающей передачей справа к ближнему углу вратарской выводил Фаниля Сунгатулина, который слишком слабо ударил в руки киперу.

«Урал» идет дальше. Ранее сегодня «Тюмень» разгромила «Амкар».