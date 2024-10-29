Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Урал» выбил из Кубка «Балтику»

29 Октября 2024 • 21:55 Комментировать
Балтика
0:1
Урал
окончен

Во втором кубковом матче во вторник «Балтика» принимала «Урал». Удивительно, но лидеры Мелбет-Первой лиги мало что смогли создать за отведенное им время.

В самом начале второго тайма получил Мингиян Бевеев слева в чужой штрафной площади передачу из центра от Артура Юсупова и отправил мяч в дальний верхний угол - 0:1. Через несколько минут пробил Мингиян из района левого угла вратарской, а рикошет от Дениса Терентьева отправил мяч во внешнюю часть сетки, то есть на угловой. Вот и все реально опасные моменты. Примечательно, что в финальной трети калининградцы, которым надо было отыгрываться, равно как и гости, ничего не создали. Перед финальным свистком Бевеев проникающей передачей справа к ближнему углу вратарской выводил Фаниля Сунгатулина, который слишком слабо ударил в руки киперу.

«Урал» идет дальше. Ранее сегодня «Тюмень» разгромила «Амкар».

Протокол игры  
Балтика0:1Урал
  48'Бевеев Мингиян (0:1)
Любаков ЕгорАндраде КевинКалачёв ИльяТерентьев Денис 58' (Бозов Никита ( 58') Аванесян Тигран 67' (Мохаммад Амир ( 67') Маляров Кирилл 58' (Бегун Дмитрий ( 58') Саусь Владислав  62'Титков НиколайФернандес Алекс II 67' (Исаенко Олег ( 67') Стефанович Илья 46' (Аппаев Хызыр ( 46') Зазвонкин Иван
Запасные: Свинов ИльяИсик Артём
Кузнецов Иван Сергеевич IIМамин АртёмФилипенко ЕгорМаргасов Тимофей 86' (Железнов Юрий ( 86') Морозов Никита 81' (Ишков Илья ( 81') Мосин Егор 46' (Ионов Алексей ( 46') Чудин ИванМалькевич Владислав  45'Сунгатулин ФанильЭрик Бикфалви 46' (Бевеев Мингиян ( 46') Юсупов Артём
Запасные: Сергеев МаксимАрапов ДмитрийХрисанфов НикитаБуркин ДмитрийБардачёв Матвей
29 октября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Урал

Новости по матчу

Сегодня, 29 Октября
16:58
«Балтика» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
28 Октября
23:08
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика — Урал Кубка России — 29 октября 2024
21:00
Прогноз на точный счёт матча Балтика — Урал Кубка России — 29 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Родри – обладатель «Золотого мяча» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ Хачанов с огромным трудом победил на старте турнира в Париже СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Тюмень Тюмень
Амкар Пермь Амкар Пермь
3
0
2.10 3.25 3.50
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Урал Урал
0
1
2.30 3.20 3.10
Видео
30.10.24 в 17:45
Шинник Шинник
Чайка Чайка
2.25 3.20 3.20
Видео
30.10.24 в 20:00
Сочи Сочи
Спартак Кострома Спартак Кострома
1.50 4.40 5.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Октября
21:55 · Кубок России
«Урал» выбил из Кубка «Балтику»
19:43 · Кубок России
«Тюмень» разгромно прошла «Амкар» в Кубке
19:32 · Кубок России
В Кубке России не осталось клубов Второй лиги Б
17:00 · Кубок России
«Тюмень» - «Амкар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
16:58 · Кубок России
«Балтика» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
26 Октября
17:42 · Кубок России
Чистяков считает, что «Зениту» будет очень трудно играть с «Ахматом»
12:35 · Кубок России
Объявлена дата дерби «Динамо» - «Локомотив»: Расписание игр Кубка России
08:06 · Кубок России
Фанаты «Спартака» обратились к Карпину 2
25 Октября
19:40 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов рассказал, что пожелал Дзюбе
11:25 · Кубок России
Ловчев высказался о 3:6 в матче «Крылья» - «Динамо»: «Я бы задушил защитников»
10:38 · Кубок России
Гапонов обратился к фанатам «Крыльев Советов» после 3:6
10:31 · Кубок России
Игрок «Спартака» раскрыл задачу команды в Кубке России
07:33 · Кубок России
Тренер «Динамо» Личка высказался о матчах против «Локомотива»
24 Октября
22:01 · Кубок России
Нагучев одной фразой описал матч «Крыльев» и московского «Динамо»
21:55 · Кубок России
Галдамес назвал позором игру «Крыльев Советов»
21:26 · Кубок России
Кучаев: «Любой уважающий себя спортсмен будет каждый матч играть на полную»
20:43 · Кубок России
«Крылья Советов» и московское «Динамо» забили уже девятый гол на двоих
20:17 · Кубок России
«Динамо» Москва уже громит соперника в Самаре
20:13 · Кубок России
Макаров забил четвёртый гол столичного «Динамо» в ворота «Крыльев»
19:32 · Кубок России
«Динамо» Москва в третий раз повело в матче с «Крыльями Советов»
19:20 · Кубок России
«Динамо» Москва и «Крылья Советов» забили по два быстрых гола
18:59 · Кубок России
Личка: «Тюкавин не здоров, к сожалению, и Карраскаль тоже»
18:52 · Кубок России
Осинькин объяснил выход Сергеева, Гарре и Галдамеса на матч с московским «Динамо»
18:32 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:6
18:06 · Кубок России
«Крылья Советов» и «Динамо» назвали составы на кубковый матч
Все новости