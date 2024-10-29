Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Тюмень» разгромно прошла «Амкар» в Кубке

29 Октября 2024 • 19:43 Комментировать
Тюмень
3:0
Амкар Пермь
окончен

Завершился первый на сегодня кубковый матч. «Тюмень» принимала «Амкар» и добилась успеха.

Уже в первой атаке Алексей Доля поскользнулся на искусственном газоне на своей половине поля, а подхвативший мяч Ислам Мокаев продвинулся вперёд по левому полуфлангу и покатил в центр на Кирилла Косарева, который подработал мяч и затем отправил его низом в центр чужих ворот - 1:0. Сразу после перерыва Денис Ткачук атаковал левой зоной у «Тюмени» и выполнил прострельную передачу в направлении Кирилла Косарева, и Андрей Придюк срезал мяч в собственные ворота - 2:0. Опасный момент «Амкара» - подача с левой стороны, и остался без опеки Кирилл Бурыкин, пробивший головой под перекладину, голкипер отразил мяч на угловой. В середине тайма красивую атаку разыграли тюменцы, был выполнен пас в касание в левую часть чужой штрафной площади, и подключившийся туда Андрей Марьянов низом поразил дальний угол - 3:0. Давид Шавлохов пробивал со стандарта с правого полуфланга и попадал в верхнюю планку рядом с ближней крестовиной.

«Тюмень» идет дальше, «Амкар» покидает турнир.

Протокол игры  
Тюмень3:0Амкар Пермь
(1:0) Косарев Кирилл2'  
(3:0) Марьянов Андрей67'  
Крицюк СтаниславПоройков Станислав  72'Шавлохов Давид  53'Воропаев АртёмСухорученко МихаилСавинов АндрейПетухов Илья 46' (Петров Максим Вячеславович ( 46') Ткачук Денис 80' (Храмцов Максим ( 80') Мокаев Ислам 61' (Марьянов Андрей ( 61') Косарев Кирилл 61' (Купцов Дмитрий ( 61') Кенфак Оливье 61' (Карпов Данил ( 61'  90')
Запасные: Петров МихаилГошев ЕвгенийБем Александр
Исмагилов Артём 88' (Трифонов Егор ( 88') Доля Алексей  56'Мырзаков КириллПридюк Андрей 72' (Бубнов Анатолий ( 72') Толкачёв Лев 57' (Шерстобитов Дмитрий ( 57') Промошкин Даниил  47' 57' (Тюкалов Евгений ( 57') Шаров СергейБурыкин Кирилл  9'Зуев ДаниилЮрченко Илья 72' (Мальцев Лев ( 72') Дибиргаджиев Джамал
Запасные: Плотников АлексейКолесниченко Кирилл
29 октября. Стадион "Геолог" (Тюмень).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Амкар Тюмень

Новости по матчу

Сегодня, 29 Октября
19:32
В Кубке России не осталось клубов Второй лиги Б
17:00
«Тюмень» - «Амкар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
28 Октября
20:53
Прогноз на точный счёт матча Тюмень — Амкар Кубка России — 29 октября 2024
19:40
Ставка и прогноз на матч Тюмень — Амкар Кубка России — 29 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Родри – обладатель «Золотого мяча» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ Хачанов с огромным трудом победил на старте турнира в Париже СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Тюмень Тюмень
Амкар Пермь Амкар Пермь
3
0
2.10 3.25 3.50
Видео
29 мин
Балтика Балтика
Урал Урал
0
0
2.30 3.20 3.10
Видео
30.10.24 в 17:45
Шинник Шинник
Чайка Чайка
2.25 3.20 3.20
Видео
30.10.24 в 20:00
Сочи Сочи
Спартак Кострома Спартак Кострома
1.50 4.40 5.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Октября
19:43 · Кубок России
«Тюмень» разгромно прошла «Амкар» в Кубке
19:32 · Кубок России
В Кубке России не осталось клубов Второй лиги Б
17:00 · Кубок России
«Тюмень» - «Амкар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
16:58 · Кубок России
«Балтика» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
26 Октября
17:42 · Кубок России
Чистяков считает, что «Зениту» будет очень трудно играть с «Ахматом»
12:35 · Кубок России
Объявлена дата дерби «Динамо» - «Локомотив»: Расписание игр Кубка России
08:06 · Кубок России
Фанаты «Спартака» обратились к Карпину 2
25 Октября
19:40 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов рассказал, что пожелал Дзюбе
11:25 · Кубок России
Ловчев высказался о 3:6 в матче «Крылья» - «Динамо»: «Я бы задушил защитников»
10:38 · Кубок России
Гапонов обратился к фанатам «Крыльев Советов» после 3:6
10:31 · Кубок России
Игрок «Спартака» раскрыл задачу команды в Кубке России
07:33 · Кубок России
Тренер «Динамо» Личка высказался о матчах против «Локомотива»
24 Октября
22:01 · Кубок России
Нагучев одной фразой описал матч «Крыльев» и московского «Динамо»
21:55 · Кубок России
Галдамес назвал позором игру «Крыльев Советов»
21:26 · Кубок России
Кучаев: «Любой уважающий себя спортсмен будет каждый матч играть на полную»
20:43 · Кубок России
«Крылья Советов» и московское «Динамо» забили уже девятый гол на двоих
20:17 · Кубок России
«Динамо» Москва уже громит соперника в Самаре
20:13 · Кубок России
Макаров забил четвёртый гол столичного «Динамо» в ворота «Крыльев»
19:32 · Кубок России
«Динамо» Москва в третий раз повело в матче с «Крыльями Советов»
19:20 · Кубок России
«Динамо» Москва и «Крылья Советов» забили по два быстрых гола
18:59 · Кубок России
Личка: «Тюкавин не здоров, к сожалению, и Карраскаль тоже»
18:52 · Кубок России
Осинькин объяснил выход Сергеева, Гарре и Галдамеса на матч с московским «Динамо»
18:32 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:6
18:06 · Кубок России
«Крылья Советов» и «Динамо» назвали составы на кубковый матч
13:04 · Кубок России
Артига: «Считаю цель достигнутой, ведь мы прошли в следующий этап Кубка»
Все новости