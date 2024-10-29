«Тюмень» разгромно прошла «Амкар» в Кубке

Завершился первый на сегодня кубковый матч. «Тюмень» принимала «Амкар» и добилась успеха.

Уже в первой атаке Алексей Доля поскользнулся на искусственном газоне на своей половине поля, а подхвативший мяч Ислам Мокаев продвинулся вперёд по левому полуфлангу и покатил в центр на Кирилла Косарева, который подработал мяч и затем отправил его низом в центр чужих ворот - 1:0. Сразу после перерыва Денис Ткачук атаковал левой зоной у «Тюмени» и выполнил прострельную передачу в направлении Кирилла Косарева, и Андрей Придюк срезал мяч в собственные ворота - 2:0. Опасный момент «Амкара» - подача с левой стороны, и остался без опеки Кирилл Бурыкин, пробивший головой под перекладину, голкипер отразил мяч на угловой. В середине тайма красивую атаку разыграли тюменцы, был выполнен пас в касание в левую часть чужой штрафной площади, и подключившийся туда Андрей Марьянов низом поразил дальний угол - 3:0. Давид Шавлохов пробивал со стандарта с правого полуфланга и попадал в верхнюю планку рядом с ближней крестовиной.

«Тюмень» идет дальше, «Амкар» покидает турнир.